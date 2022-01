Mercato Inter – Intesa raggiunta con l’Atalanta per Gosens: cifre e dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter e l'Atalanta avrebbero trovato l'intesa per il trasferimento di Robin Gosens

Gran colpo in entrata per l'Inter. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', i nerazzurri hanno trovato l'intesa con l'Atalanta per il trasferimento di Robin Gosens. Il club di Viale della Liberazione sta per chiudere l'operazione con la formula del prestito fissato a 3 milioni di euro più 22 per il riscatto con dei bonus aggiuntivi. L'esterno tedesco, dunque, si appresta a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi.