Calciomercato Inter – La conferma di Antonello: “Lukaku vuole tornare”

"In questo momento è fondamentale coniugare due parole: competitività sul campo ma anche sostenibilità economico-finanziaria. È il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte che il club farà sul mercato saranno sempre ispirate a queste due parole. Vogliamo essere competitivi sul campo ma dobbiamo anche rispettare dei paletti che anche l'UEFA sta fissando per il FPF, con le nuove regole che entreranno in vigore dal 2024/25. Tutto si può fare, tenendo in grande considerazione la sostenibilità finanziaria".