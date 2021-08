Mercato – Ilicic, la richiesta dell’Atalanta: il Milan vuole spenderne la metà

Le ultime sul mercato del Milan. Ecco la richiesta dell'Atalanta per Josip Ilicic: c'è distanza, i rossoneri vogliono spendere la metà

Mancano poco più di due settimane all'inizio della nuova stagione, ma il Milan non ha ancora trovato il suo trequartista. L'addio di Hakan Calhanoglu ha lasciato un buco che i rossoneri dovranno per forza colmare da qui alla fine del mercato. Tra i nomi in lizza c'è sicuramente Josip Ilicic, profilo low cost d'esperienza.