Mercato Genoa – Piatek, c’è la disponibilità dell’ex Milan per il ritorno

Mercato Genoa, le ultime su Piatek

ULTIME NOTIZIE MERCATO GENOA – Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' è concreta la possibilità di rivedere Krzysztof Piatek con la maglia del Genoa. In caso di partenza di Gianluca Scamacca sarebbe il polacco il prescelto per sostituirlo. In rossoblù troverebbe Davide Ballardini, l'allenatore che lo ha fatto conoscere al grande calcio. L'ex Milan si è detto disponibile a tornare, ma c'è il problema ingaggio: il Grifone, infatti, avrebbe chiesto all'Hertha Berlino di pagare parte del suo stipendio.