Mercato – Di Marzio: “Donnarumma-Psg, Leonardo si è spiegato con Maldini”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito le ultime notizie sul futuro dell'ormai ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni: "Oggi non è arrivata la firma, si stanno limando gli ultimi dettagli per accorciare le distanze. Domani il giorno giusto per chiudere? C'è una promessa di matrimonio. Il Psg è stato molto corretto informando Il Milan. C'è stato un contatto tra Leonardo e Maldini che hanno un ottimo rapporto. Il dirigente brasiliano ha informato che il Psg non era su Donnarumma da mesi, ma che la trattativa si è concretizzata solo negli ultimi giorni. Una spiegazione per evitare frizioni".