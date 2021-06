Mercato – Dalla Francia: “Donnarumma-PSG, non c’è l’accordo totale”

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, non c'è ancora l'accordo totale tra Donnarumma e il Paris Saint Germain

Gianluigi Donnarumma, ormai ex portiere del Milan, sembrerebbe essere vicinissimo al PSG. Ieri sera, al termine del match tra Turchia e Italia, Gianluca Di Marzio aveva annunciato che tra oggi e domani il numero 21 della Nazionale avrebbe effettuato le visite mediche con la sua nuova squadra. Visite che, fino a questo momento, pare non siano state svolte. Secondo 'RMC Sport', non c'è ancora un accordo totale tra PSG e Donnarumma, ma le parti sono più vicine. Stando a quanto riportato dal portale francese, il club presieduto da Al-Khelaifi non vorrebbe farsi sfuggire l'occasione di prendere un grande portiere a parametro zero. Intanto il Milan ha messo nel mirino un giovane talento turco.