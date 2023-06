Mercato – Contatti frequenti per Loftus-Cheek: il Milan vuole chiudere

Il Milan si sta preparando alla stagione che verrà e che ha già una prima data, quella del primo giorno di raduno, fissato per il 10 luglio. Nel frattempo la dirigenza starebbe lavorando ad alcune trattative per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli . Oltre a Marco Sportiello , l'obiettivo sarebbe di portare in rossonero anche Daichi Kamada e Ruben Loftus-Cheek .

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset' sono sempre più frequenti i contatti tra Milan e Chelsea per il centrocampista inglese, che sembra essere fuori dal progetto del nuovo tecnico Mauricio Pochettino. Il Diavolo non vorrebbe superare i 20 milioni di euro per portarlo a Milanello, ma i Blues per il momento ne chiederebbero almeno 25.