Nonostante la trattativa per Hojlund sia in pole position, il Milan non perde di vista le alternative. Il piano B resta sempre Dusan Vlahovic . Il serbo, però, ha costi decisamente più elevati, sia per quanto riguarda l'ingaggio che per l'indennizzo richiesto dalla Juventus, che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Questi soldi potrebbero arrivare dalla cessione di Noah Okafor. L'attaccante svizzero, infatti, è ormai a un passo dal Leeds e la sua cessione sbloccherebbe definitivamente il mercato in entrata dei rossoneri. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la scelta di Hojlund e, di conseguenza, quale sarà il volto del nuovo attacco del Milan.