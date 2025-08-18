Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Mercato, assalto a Hojlund: Milan e Manchester United sempre più vicini

CALCIOMERCATO MILAN

Mercato, assalto a Hojlund: Milan e Manchester United sempre più vicini

Mercato, assalto a Hojlund: Milan e Manchester United sempre più vicini - immagine 1
Il mercato del Milan entra nel vivo e la trattativa per Rasmus Hojlund sembra aver subito una netta accelerazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il mercato del Milan entra nel vivo e la trattativa per Rasmus Hojlund sembra aver subito una netta accelerazione. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, ci sono stati nuovi contatti tra i rossoneri e il Manchester United, con le due società che avrebbero già trovato un'intesa sulla formula del trasferimento: un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, tutto su Hojlund, accordo trovato con lo United

—  

Un'intesa che conferma il chiaro segnale arrivato ieri da Oltremanica, con l'attaccante danese escluso dalla lista dei convocati per la sfida contro l'Arsenal. Un vero e proprio "fuori dal progetto" che spinge il giocatore verso l'addio. Ora la palla passa proprio a Hojlund, che dovrà decidere se accettare la formula del diritto di riscatto o se, invece, insistere per l'obbligo.

LEGGI ANCHE

Vlahovic il piano B, Okafor la chiave

—  

Nonostante la trattativa per Hojlund sia in pole position, il Milan non perde di vista le alternative. Il piano B resta sempre Dusan Vlahovic. Il serbo, però, ha costi decisamente più elevati, sia per quanto riguarda l'ingaggio che per l'indennizzo richiesto dalla Juventus, che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Milan, Modric al debutto ufficiale si è già preso San Siro

Questi soldi potrebbero arrivare dalla cessione di Noah Okafor. L'attaccante svizzero, infatti, è ormai a un passo dal Leeds e la sua cessione sbloccherebbe definitivamente il mercato in entrata dei rossoneri. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la scelta di Hojlund e, di conseguenza, quale sarà il volto del nuovo attacco del Milan.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA