Mercato – Andre Silva come Haaland, sull’ex Milan le big d’Europa

Andre Silva, ex attaccante del Milan, sta facendo benissimo in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte. Ora tutte le big lo vogliono

Salvatore Cantone

La rivincita di Andre Silva. Ceduto dal Milan l'estate scorsa, il portoghese ha avuto in questa stagione una crescita esponenziale. 2 gol in 26 presenze in questa stagione in Germania, per un totale di 2.234 minuti. Il dato che spicca, pero, è che in Bundesliga l'ex rossonero ha segnato gli stessi gol (21 in 24 gare) di un certo Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund.

Meglio di Andre Silva e Haaland solo Robert Lewandowski, che ha segnato la bellezza di 35 gol. Un podio in Bundesliga di tutto rispetto. che testimonia quanto il portoghese sia cresciuto negli ultimi mesi. Probabilmente nessuno se lo sarebbe aspettato, considerando che il centravanti non ha fatto benissimo al Milan, per usare un eufemismo. Arrivato nell'estate 2017, il portoghese, dopo un buon inizio, non è riuscito ad imporsi in Serie A, avendo segnato solo un gol nel campionato italiano (a Marassi contro il Genoa).

Forse non era il momento di giusto, o semplicemente Andre Silva è arrivato troppo presto al Milan, ma in ogni caso le cose sono cambiate. Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, tanti club sarebbero interessati all'ex rossonero, tra cui il Barcellona. Silva sarebbe la prima alternativa a Maxi Gomez, centravanti del Celta Vigo. La sensazione dunque è che il portoghese sia pronto al grande salto, anche se l'adattamento in una big è sempre tutto da valutare. Vedremo cosa succederà, ma l'ex Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi.