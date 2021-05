Mercato – Ag. Giroud: “Non c’è ancora accordo, chi direbbe no al Milan?”

Vincenzo Morabito, intermediario di Olivier Giroud, ha parlato dell'obiettivo di mercato del Milan. Questi gli aggiornamenti

Vincenzo Morabito, intermediario di Olivier Giroud, ha parlato dell'obiettivo di mercato del Milan. Questi gli aggiornamenti rilasciati ai microfoni di 'Calciomercato.it': "Sicuramente c'è l'interesse dei rossoneri, ma ancora nessun accordo. Se il Milan volesse affondare il colpo potrebbe farlo. Al momento non c'è nessuna trattativa in dirittura d'arrivo. Dal punto di vista tecnico-tattico sarebbe una buona soluzione alla luce delle condizioni di Ibrahimovic. Chi direbbe di no al Milan? Maldini dirigente top, sta lavorando benissimo con Massara".