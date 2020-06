Ménez alla Reggina, parla l’agente: “Carico ed intrigato dalla piazza”

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri è stato il giorno dell’ufficialità di Jérémy Ménez, classe 1987, alla Reggina. Il francese, svincolatosi a costo zero dal Paris FC, compagine di Ligue 2, ha siglato un contratto triennale con gli amaranto del Presidente Luca Gallo, neo-promossi in Serie B.

Quindi Fabio Ferrari, agente di Ménez per l’Italia, ha parlato del trasferimento del calciatore transalpino alla corte della Reggina in esclusiva ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘. “Ménez è carico a pallettoni e contentissimo di tornare in quella che reputa la sua seconda casa, l’Italia. Dopo i bei momenti vissuti con Roma e Milan era intrigato da una piazza del Sud, calda e importante come Reggio“.

“Sono convinto che possano innamorarsi a vicenda. Sul piano atletico, poi, si sta allenando come un matto e siamo convinti che saprò conquistare il popolo della Reggina”, ha concluso Ferrari su Ménez. INTOPPI, INVECE, IN CASA MILAN PER LA POSSIBILE CESSIONE DI LUCAS PAQUETÁ >>>