Calciomercato Milan: ecco chi è il neo acquisto Meite | News

Meite è un nuovo giocatore del Milan: il francese andrà a rinforzare il centrocampo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ormai ci siamo: Meite è il rinforzo di centrocampo che Pioli aveva chiesto a Paolo Maldini e Riky Massara. Il centrocampista classe 94 arriva dal Torino dove ha militato per due stagioni e mezzo collezionando 94 presenze e 3 reti. Il 27enne francese ha saltato le ultime due partite con il Torino – impegnato proprio contro il Milan sia in campionato che in Coppa Italia – in vista del suo imminente trasferimento in rossonero. Anche l’allenatore Marco Giampaolo si era fatto scappare davanti ai microfoni di Rai Sport una dichiarazione importante: “Meité andrà al Milan”.

LA CARRIERA

Cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre, il centrocampista fa l’esordio in prima squadra nel lontano 2011 dove militerà nel club francese fino al gennaio 2013 collezionando 22 presenze e un gol.

Proprio nella sessione invernale di mercato di quell’anno, Meité si trasferisce al Lilla. Rimane nei nordisti per tre stagioni dove ha giocato 30 partite e fatto il suo esordio in Champions League contro il Grasshopper.

Nel febbraio del 2016 si trasferisce in prestito al Zulte Waregem, squadra belga militante nella massima serie. Esperienza di crescita importante dove ha anche vinto l’unico trofeo in carriera, segnando uno dei rigori decisivi: la coppa di Belgio.

Nell’estate del 2017 si trasferisce al Monaco ma colleziona solo 3 presenze tra campionato e Champions League, dunque passa in prestito al Bordeaux nella successiva finestra di mercato invernale. Resterà fino al termine della stagione, prima di passare al Torino, collezionando 19 presenze e una rete.

NAZIONALE

Soaliho Meité è entrato nel giro della nazionale francese dal 2009, quando fece parte della nazionale U-16. Ha giocato anche in nazionale U-17, U-18, U-19 e U-20, per un totale di 31 presenze e 2 gol. Non ha ancora fatto il suo esordio con la nazionale maggiore.

ORA C’E’ IL MILAN

I rossoneri, orfani dell'infortunato Bennacer e dell'indisponibilità di Krunic causa Covid, ha pensato bene di puntare gli occhi sull'ex granata. Stando a quanto riportato da Sky Sport 24, arriva al Milan in prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto a 8 milioni più 1.5 milioni di bonus.