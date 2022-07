Marsch (all. Leeds): “De Ketelaere? Crediamo che non sarà disponibile”

Jesse Marsch , manager del Leeds United , ha parlato alla 'BBC' degli obiettivi di calciomercato del suo club. Tra questi, anche Charles De Ketelaere , classe 2001 , obiettivo prioritario, però, anche del Milan di Stefano Pioli per la trequarti. Queste le dichiarazioni di Marsch sul gioiello del Bruges e sulle manovre di mercato dei 'Peacocks'.

"De Ketelaere? Non abbiamo ancora finito con lui, ma ci siamo spostati su altri obiettivi se, come crediamo, non sarà disponibile", ha detto Marsch. Dichiarazioni che, di fatto, sembrano avvicinare il giocatore belga alla squadra rossonera, con cui ha già un accordo fino al 30 giugno 2027.