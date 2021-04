Marchetti: ‘Nessun club offrirà le cifre richieste da Raiola per Donnarumma’

Le ultime notizie sul Milan. Luca Marchetti ha detto la sua sulla situazione rinnovo che riguarda il portiere del Milan Gigio Donnarumma

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato del rinnovo di contratto con il Milan di Gigio Donnarumma. Queste le parole del giornalista ai microfoni di Sky Sport. "Raiola può chiedere anche 15 milioni di euro ma a noi non risulta alcuna squadra che sia pronta a offrire contratti a queste cifre a Donnarumma. Il valzer dei portieri non è partito e probabilmente non partirà considerato il momento. Arrivare a parametro zero, ad oggi, non è lo stesso vantaggio che era prima del Covid". Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.