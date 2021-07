Manchester United, Martial chiede la cessione: il motivo

Anthony Martial ha chiesto la cessione. L'attaccante del Manchester United vorrebbe lasciare il club in questa sessione di calciomercato

Anthony Martial ha chiesto la cessione . L'attaccante del Manchester United vorrebbe lasciare il club in questa sessione di calciomercato. Il motivo? L'arrivo di Jadon Sancho ai Red Devils. Infatti l'ex Borussia Dortmund andrebbe a chiudere ulteriore spazio al francese, che si ritroverebbe accantonato nelle scelte di Ole Gunnar Solskjaer. Secondo quanto riporta la stampa britannica, intavolare una trattativa risulta alquanto difficile.

Martial ha ancora tre anni di contratto con il Manchester United. In passato era stato vicino ad Inter e Milan. Al momento, però, l'attaccante francese è inavvicinabile per le due società italiane.