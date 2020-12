Maiorino: “C’era anche il Milan su Pedri. Ecco perché non l’ha preso”

Milan, che gran colpo mancato con Pedri …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del Milan e del Las Palmas, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘gianlucadimarzio.com‘. Maiorino ha rivelato come su Pedri González, classe 2003, talento del Barcellona cresciuto proprio nella compagine canaria, ci fosse anche il Milan. Ma perché il trasferimento di Pedri in rossonero non si è mai concretizzato?

“Su di lui c’era l’Atlético Madrid, più defilato il Real Madrid. Io ne ho parlato con il Milan con cui ho mantenuto un ottimo rapporto, avevo l’obbligo morale di farlo – ha ricordato Maiorino su Pedri -. Sono venuti a vederlo, a Málaga ricordo, ma non sono stati abbastanza veloci nel chiudere il cerchio e io avevo bisogno di monetizzare per far quadrare i conti della mia società”.

"Gli dissi che avevo qualcosa di incredibile tra le mani", ha concluso Maiorino.