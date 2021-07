Luis Alberto salta le visite con la Lazio: tentazione per il Milan?

Scoppia il caso Luis Alberto in casa Lazio. Lo spagnolo non si è presentato alle visite mediche: il Milan osserva da spettatore interessato

Carmelo Barillà

Scoppia il caso Luis Alberto in casa Lazio. Lo spagnolo non si è presentato alle visite mediche e il Milan osserva da spettatore interessato. Subito una grana per Maurizio Sarri, neo-tecnico biancoceleste. Il centrocampista era atteso alla clinica Paideia ieri alle 18, ma tra i calciatori della Lazio non si è visto.

Come riporta 'Repubblica', avrebbe fatto sapere alla società di voler qualche giorno in più di vacanze. Un atteggiamento che potrebbe costargli una multa, come già accaduto in passato per alcuni comportamenti non professionali. Ma chissà che dietro tutto questo non ci sia qualcos'altro.

Luis Alberto è uno dei profili che il Milan sta valutando per sostituire Hakan Calhanoglu in questa sessione di calciomercato. Trattare con Claudio Lotito, però, non è facile. Per provare a portar via lo spagnolo dall'Olimpico servono almeno 40 milioni, cifra esorbitante per le casse rossonere.

L'interesse del club di via Aldo Rossi c'è, ma su Luis Alberto è forte anche un'altra squadra italiana: la Juventus. I bianconeri provano da tempo a strappare l'andaluso alla Lazio, senza riuscirci. Questa volta, però, potrebbero essere dei margini di trattativa importanti.

Milan e Juve potrebbero sfruttare proprio l'arrivo di Sarri in casa biancoceleste. Il modulo che utilizzerà il tecnico toscano (4-3-3, ndr) non sembra calzare a pennello a Luis Alberto. Anzi. Lo spagnolo sarebbe perfetto per un 3-5-2 o, nel ruolo di trequartista puro, in un 4-2-3-1, modulo che ha fatto le fortune del Milan e di Stefano Pioli.

La sensazione è che sia soltanto una suggestione destinata a rimanere tale, ma il calciomercato ci ha spesso abituati a colpi di scena nel corso degli anni. Staremo a vedere come evolverà la situazione Luis Alberto. L'interesse del Milan c'è. Ma, per adesso, solo quello. Milan, Tonali ha firmato: cifre e dettagli dell'operazione >>>