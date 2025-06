Longoni: “Musah-Napoli, siamo alla fase decisiva. Ecco cos’è successo”

Ecco le parole del giornalista, dritte al punto: "Non mi sento di dire che Musah al Napoli sia una pista interrotta e saltata del tutto, sinceramente. Questa pista si è complicata ed è in una fase decisiva. O salta definitivamente, o si riprende il filo e si riesce a creare una situazione favorevole. Musah vuole andare al Napoli, il Milan ha chiesto una cifra e ha fatto un rialzo che non è piaciuto. Ci si risiederà nella giornata di oggi per vedere se si potrà creare qualcosa di positivo o no."