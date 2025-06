Longo: “Il Milan ci prova per Svilar: contropartita tecnica per la Roma”

Scrive così Daniele Longo, giornalista sportivo di Calciomercato.com sul suo profilo ufficiale di X. Sembra che siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il passaggio di Mike Maignan al Chelsea. Fabrizio Romano ha confermato che i Blues hanno offerto, per la prima volta, 15 milioni al Diavolo. Ed ora, in base a quanto scrive Daniele Longo, il Diavolo sta già pensando a Svilar come sostituto tra i pali, con Saelemakers che potrebbe fungere da contropartita per agevolare la cessione del serbo.