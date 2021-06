Longhi: “Donnarumma? Doveva pensarci bene prima di lasciare il Milan”

Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, ha commentato la scelta di Gianluigi Donnarumma di non rinnovare il contratto con il Milan

Un'altra serata perfetta per l'Italia di Roberto Mancini, che ha battuto di misura il Galles chiudendo al primo posto del girone A degli Europei. Unica nota stonata della serata azzurra i fischi rivolti da parte di alcuni tifosi all'indirizzo di Gigio Donnarumma al momento della sostituzione. Come noto, il portiere non ha rinnovato il contratto con il Milan e quindi andrà via a parametro zero.