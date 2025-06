Longari: “Calciomercato, Milan tra i club più interessati a Rao”

Gianluigi Longari scrive che il Milan, come altri club, è ancora interessato a Emanuel Rao, esterno offensivo della Spal

Il giornalista sportivo di SportItalia, Gianluigi Longari, ha parlato in un tweet su X. In particolare, ha riferito dell'interesse da parte di diversi club di Serie A per un giocatore della Spal. Ecco il messaggio lanciato dal giornalista: "Il Milan è ancora tra i club più interessati al talento ‘06 Emanuele Rao. Sul giocatore anche club di Premier."