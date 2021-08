Locatelli alla Juve, plusvalenza del Sassuolo: lo pagò 14 milioni dal Milan

Importante plusvalenza quella che sta mettendo a segno il Sassuolo, grazie all'accordo per la cessione di Manuel Locatelli alla Juventus

Importante plusvalenza quella che sta mettendo a segno il Sassuolo grazie all'accordo per la cessione di Manuel Locatelli alla Juventus. Nel 2018, il centrocampista arrivò in Emilia dal Milan con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 10 più bonus per altri 2 milioni di euro. Un totale di 14 milioni di euro. Ora Locatelli lascia il Sassuolo per 35 milioni di euro di parte fissa più bonus semplici da raggiungere. Una notevole plusvalenza per i neroverdi.