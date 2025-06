Letizia: “Nei piani del Milan non c’è Morata, ma non escludo un ritorno”

Francesco Letizia, giornalista di SportItalia associato ai colori rossoneri, ha parlato sul suo canale YouTube di un possibile ritorno al Milan. Il nome in questione è quello di Alvaro Morata. Letizia ha iniziato così parlando della formula che prevedeva il prestito dello spagnolo al Galatasaray: "Morata a gennaio andò via con una formula molto particolare: un prestito fino a gennaio 2026, molto oneroso che metteva il club turco in condizioni di essere obbligato a riscattare, ma non c'è l'obbligo di riscatto. Questo perché attraverso questo tipo di formula molto particolare il Milan si assicurava di non fare minusvalenze ma addirittura di maturare una piccola plusvalenza sul cartellino".

Ha continuato parlando di alcune dichiarazioni dello spagnolo: "Morata va via dal Milan e va via in maniera burrascosa. Va via nel giro di pochi giorni col Milan che accelera su Gimenez. Nel corso di queste settimana Morata ha detto che non aveva mai visto quello che è successo al Milan in quelle poche settimane prima nella sua carriera. Le dichiarazioni di Morata si riferivano solo a Conceicao. Appena arrivato, il feeling non scatta e Morata non apprezza i metodi del portoghese: decisioni prese a livello di gestione degli allenamenti, dell'atteggiamento di alcuni membri della squadra e così via. Questo per chiarire quello che ha detto".