Lecce, Sticchi Damiani apre alla cessione di Krstovic: le sue parole

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani , ha parlato del futuro di un ex obiettivo di calciomercato del Milan: l’attaccante montenegrino Nikola Krstovic . Per il quale, nella sessione di mercato invernale, il club rossonero aveva avanzato un’offerta da 25 milioni di euro complessivi, respinta però dal Lecce, deciso a non cederlo.

Lecce, Sticchi Damiani: "Non vogliamo ostacolarlo nel suo percorso, ma ..."

Ora, però, la situazione è cambiata e, come confermato dal presidente del Lecce, le porte per un suo trasferimento sono aperte. Milan e altri club potrebbero tornare a interessarsi all’attaccante classe 2000, che in questa stagione di Serie A ha messo a referto 12 gol e 5 assist, contribuendo in modo decisivo alla salvezza del Lecce. Ecco le parole del presidente del Lecce: