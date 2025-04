Leao, un derby per il futuro: in estate potrebbe dire addio al Milan

Quando Leao entra nella ripresa, ha evidenziato il 'CorSport', riesce ad essere determinante, ma non farlo giocare dall’inizio apre ad una serie di interrogativi sulla gestione. Inoltre con la presenza in campo di Leao anche i compagni di squadra sembrano muoversi sempre meglio. Basti vedere come ha giocato Theo Hernández , nel secondo tempo di Napoli-Milan , su quel binario di sinistra in coppia con il lusitano.

Dovrebbe tornare titolare domani sera, in occasione del derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025: sarà l'occasione, per Leao, per guadagnarsi anche un po' di futuro in rossonero. In vista, infatti, della stagione 2025-2026, ha chiosato il quotidiano capitolino, al Milan bisognerà fare chiarezza anche sull’utilizzo dei big. E con il nuovo direttore sportivo si ragionerà anche su eventuali offerte in arrivo per Leao. LEGGI ANCHE: Maignan, Theo Hernández e gli altri: chi può lasciare il Milan a giugno >>>