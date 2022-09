Leao, tra ottobre e novembre proposta di rinnovo da parte del Milan | News

Nonostante sia in scadenza nel 2024, non si placano le voci circa il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. L'attaccante portoghese, dopo essere esploso nella scorsa stagione, ha attirato l'attenzione su di sé da parte dei grandi club internazionali. Motivo per il quale i rossoneri potrebbero già iniziare a parlare con il giocatore del prolungamento dell'attuale contratto.