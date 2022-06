Leao, il Milan ha un’arma in più: c’è una clausola che si vuole alzare ancora

Il Milan non vuole farsi scappare Rafael Leao. C'è la volontà di alzare ulteriormente la clausola da 150 milioni di euro: le ultime news

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao. Il fondo RedBird Capital, che vede a capo Gerry Cardinale, deve ancora decidere in che maniera muoversi per quanto riguarda il rinnovo del portoghese. Non c'è dubbio sulla volontà del club rossonero, che non vuole farselo scappare dopo una stagione in cui si è resto protagonista assoluto per la conquista dello scudetto. Il numero 17, dal canto, suo, sta bene a Milano, una piazza cheta favorito la sua crescita esponenziale.