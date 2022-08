Leao, un calcio al mercato. Milan-Bologna per riprendere la direzione giusta

Milan-Bologna, partita valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà l'occasione per Rafael Leao di allontanare il mercato e tornare decisivo

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un ampio spazio a Rafael Leao, negli ultimi giorni nell'occhio del ciclone del calciomercato. Si è parlato con insistenza di un interessamento del Chelsea, pronto a tramutarsi in offerta da 120 milioni di euro. I tifosi rossoneri dormano sonni tranquilli: il portoghese rimarrà rossonero ed è pronto a riprendere la strada che lo ha portato ad essere un giocatore decisivo nella corsa scudetto. Parola di Stefano Pioli: "Deve continuare a migliorare, ha un potenziale che glielo permette. Non sto allenando un giocatore che penso di poter perdere, i suoi atteggiamenti vanno in tutt'altra direzione. È motivato, volenteroso, sereno e determinato. Non vedo un ragazzo nervoso, non sta sbagliando niente".

Testa solo su Milan-Bologna

In occasione di Milan-Bologna, come sempre, la corsia di sinistra sarà di sua competenza. La testa sarà indirizzata soltanto verso la partita, anche perché le strade del calciomercato si fanno sempre più in salita. Troppo poco tempo per Milan e Chelsea di mettere in piedi un'operazione monstre di 120 milioni. Ma la cosa che conta di più è che non c'è la volontà del club rossonero di non far partire il numero 17 anche a fronte di un guadagno a dir poco importante. Scongiurato il mercato, adesso si tratta solo di imboccare la direzione giusta.

Cambio di rotta

Nelle prime due partite di campionato Leao è partito titolare e, in entrambe, è stato sostituito da Stefano Pioli. Il classe 1999 è uscito dal campo dalla parte opposta alla panchina, prendendo la via più breve per arrivare negli spogliatoi. "Non era contento ed è giusto così" spiegava Pioli. Il confronto tra le prime due giornate e la media del campionato scorso conferma il leggero calo, ma siamo soltanto all'inizio, per cui il trend si può invertire in men che non si dica. Ancora nessuna occasione pericolosa creata e nessun gol messo a segno: chissà che la presenza di Charles De Ketelaere, questa sera in campo dal 1' minuto, possa dargli la spinta giusta per ritornare il calciatore che tutti conosciamo. Centrocampo, dall'Arsenal il colpo last-minute? Le ultime news di mercato sul Milan