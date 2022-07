Lazio, alta tensione tra Acerbi e i tifosi: il difensore invitato a lasciare

Acerbi, oltre che con i tifosi, ha in questo momento rapporti tesi anche con Sarri e qualche compagno, spiega La Gazzetta dello Sport. Anche per questo la speranza della Lazio è quella di trovare una soluzione il prima possibile. Il problema è che con un contratto piuttosto lungo (scadenza 2025) e con uno stipendio alto (2,5 milioni) trovare una sistemazione non è semplice. Il giocatore sperava arrivassero offerte da Inter o Milan, ma nessuna delle due si è fatta viva con proposte concrete. Negli ultimi giorni la Juventus ha cominciato a pensare a lui, ma anche in questo caso nessuna offerta ufficiale. A muoversi è stato il Monza, destinazione non del tutto gradita al giocatore.