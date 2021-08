L’Atletico Madrid si avvicina a Vlahovic: offerta monstre alla Fiorentina

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare presto la Fiorentina. Sull'attaccante serbo è piombato l'Atletico Madrid: offerta monstre ai viola

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare presto la Fiorentina . Sull'attaccante serbo è piombato l'Atletico Madrid : offerta monstre ai viola da parte del club spagnolo. Vlahovic fa parte di quel giro di punte innescatosi con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, ormai praticamente chiusa. Anche l'Inter , infatti, si era mossa per il bomber dei gigliati, ma la Viola spara alto. Tuttavia, i 70 milioni richiesti da Commisso non sembrano spaventare i Colchoneros, capaci di avvicinarsi a quella cifra.

L'agente Darko Ristic , secondo quanto riporta 'TMW', si troverà a Milano nella giornata di domani. L'Inter proverà a capire se ci sono margini per intavolare una trattativa, anche se al momento sembra praticamente impossibile. I nerazzurri vireranno, con molta probabilità, su Edin Dzeko e Duvan Zapata . Nella lista di Marotta ed Ausilio anche Joaquin Correa , in uscita dalla Lazio. Da questo ristretto lotto usciranno i due prossimi attaccanti dell'Inter.

Per quanto riguarda invece Vlahovic, la Fiorentina è in trattativa per il rinnovo. Commisso non vuole perdere il proprio gioiello, ma l'offerta arrivata dalla Spagna sta facendo vacillare i vertici viola. All'interno della società, sempre stando a 'TMW', si sarebbe aperto un dibattito. La cessione di Vlahovic non sarebbe più un'utopia.