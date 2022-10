Kvaratskhelia, retroscena Milan. Zaccardo: “Si sentivano a posto con Leao”

Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio l'uomo del momento. Acquistato dal Napoli per soli 10 milioni di euro, il georgiano ha fatto vedere di cosa è capace in pochissimi partite, non soffrendo affatto l'impatto con la nostra Serie A. Prima di trasferirsi in azzurro il Milan ha monitorato Kvara con attenzione, ma non ha mai affondato il colpo. Cristian Zaccardo, ex rossonero che ha lavorato da intermediario per portarlo a Napoli, ha parlato così a 'La Gazzetta dello Sport': "Avevo previsto che in due anno sarebbe costato 50 milioni. Mi sa che ne basta uno...".