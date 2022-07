Koulibaly al Chelsea, è fatta: le cifre al Napoli e al difensore

Per il giocatore, invece, è pronto un contratto di 5 anni a 10 milioni netti (più bonus). Koulibaly lascia dunque l'Italia e Napoli dopo 8 anni: Spalletti perde uno dei giocatori più importanti per la sua squadra. Il senegalese, con ogni probabilità, non andrà in ritiro nella notte come inizialmente previsto. L'affare Koulibaly-Chelsea dovrebbe, infatti, concretizzarsi nella giornata di mercoledì.