Kimmich modello da imitare: rinnovo senza agente, soldi nel sistema calcio

Joshua Kimmich ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 2025. Il tedesco dovrebbe essere un modello per tanti: ecco perché

Joshua Kimmich ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 2025 . Il tedesco dovrebbe essere un modello per tanti. Andiamo a spiegarne i motivi. Il centrocampista non si è avvalso di nessun agente ma ha avviato i colloqui con la dirigenza personalmente . Firma immediata rappresentando se stesso, senza agenti o procuratori che portano fuori dal sistema calcio tanti soldi.

Sì, perché Joshua Kimmich, come ha spiegato lui stesso alla 'Bild', ha deciso di staccarsi dalla fair-sport GmbH, l’agenzia che ne curava la procura fino a poco tempo fa: "È una decisione che ho preso con coscienza, l’ho maturata l’anno scorso. Ho deciso che voglio rappresentare i miei valori, le mie visioni e la mia responsabilità da solo, in prima persona. Sono convinto di poter essere il miglior rappresentante di me stesso".