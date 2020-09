ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Luca Kilian, ex obiettivo di mercato del Milan, ha confermato le voci su un interesse rossonero. Ai microfoni della ‘BILD’ ha spiegato i motivi della rinuncia: “C’era l’opzione Milan, ma l’ho scartata: per me non è mai stata una strada percorribile quella. In nessun caso avrei accettato: non mi vedo ancora all’estero, voglio prima affermarmi in Bundesliga”.

ROBACK POTEVA ANDARE ALL’ARSENAL: ECCO PERCHE’ HA SCELTO IL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>