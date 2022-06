Kessie, il Barcellona starebbe rivedendo le condizioni contrattuali | News

Secondo quanto riferisce 'Sport', il Barcellona starebbe rivedendo le condizioni contrattuali di Franck Kessie e di Andreas Christensen, difensore ex Chelsea accostato in passato anche al Milan. Questo per permettere al club catalano di rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, ma al tempo stesso cercando di non stravolgere gli accordi già presi. I due calciatori verranno annunciati solamente dopo il 30 giugno, ovvero una volta chiuso bilancio d'esercizio dopo aver trovato un accordo per vendere una percentuale dei diritti TV a un fondo per sistemare i conti. Milan, Sanches si complica: ecco le due alternative sul mercato >>>