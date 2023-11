KELLY non rinnova e il MILAN sfida la JUVENTUS sul MERCATO! ECCO le ALTERNATIVE

Il mercato di gennaio porterà probabilmente il Milan alla ricerca di un difensore centrale e il primo nome sulla lista è Lloyd Kelly, inglese classe 1998 del Bournemouth, in scadenza di contratto a giugno e, per questo, accessibile a un prezzo di saldo. Abbiamo analizzato la situazione e parlato di questo, ma anche delle alternative. I rossoneri cercano spesso giocatori in scadenza. Ecco quindi i migliori cinque in questo video. Ottime occasioni per i rossoneri!