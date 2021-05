Juventus, vertice di mercato con Allegri: Szczesny o Donnarumma?

Uno tra Wojciech Szczesny e Gigio Donnarumma difenderà la porta della Juventus nella prossima stagione. Tutto passa dall'incontro imminente

'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato come, in settimana, sia previsto un vertice di calciomercato alla Juventus. Parteciperanno Massimiliano Allegri , che è tornato sulla panchina bianconera dopo due stagioni, e i dirigenti della 'Vecchia Signora'. La priorità, secondo il quotidiano torinese, sarà la decisione sul portiere.

Allegri ha sempre apprezzato Szczesny. Ma è consapevole di come Donnarumma rappresenti una grandissima occasione di mercato. La riunione settimanale, dunque, servirà alla Juventus per capire se affondare su Donnarumma per poi trovare un'altra sistemazione all'ex Roma ed Arsenal oppure se restare così.