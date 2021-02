Juventus, ufficiale l’arrivo di Pecorino

La Juventus ha depositato il contratto di Emanuele Pecorino, attaccante ex Primavera del Milan. Il classe 2002 si trasferisce dal Catania al club bianconero per giocare nell’Under 23. In mattinata, Pecorino ha svolto le visite mediche al J-Medical e adesso è pronto ad iniziare la sua nuova avventura. Ricordate quando Ibrahimovic ‘rischiò di staccargli una gamba’? Ecco il retroscena raccontato dallo stesso giocatore >>>