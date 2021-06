Juventus, Szczesny allontana Donnarumma: gli scenari di mercato

Wojciech Szczesny non vuole lasciare la Juventus. L'affare Gigio Donnarumma a queste condizioni difficilmente si farà per i bianconeri

Chi sarà il prossimo portiere della Juventus? Sarà ancora Wojciech Szczesny oppure Gianluigi 'Gigio' Donnarumma? Ne ha parlato 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Il portiere ex Roma ed Arsenal, titolare della porta della 'Vecchia Signora' dal 2017, ha parlato ieri del suo futuro dal ritiro della Polonia, con la quale sta preparando i Campionati Europei.

"Una volta per tutte proverò a rispondere - ha esordito Szczesny -. È un argomento presente sui media da molto tempo, perciò vale la pena parlarne. Io non ho avuto contatti né con la mia società né con altri, perché la mia partenza non è un tema. Non sono responsabile per i trasferimenti della Juventus".

Dichiarazioni che, secondo il quotidiano torinese, stanno a significare che lui non ha alcuna voglia di lasciare Torino. Ma che, allo stesso tempo, fanno capire che, nonostante lui voglia rimanere, se il club decidesse di cederlo non necessariamente si opporrebbe. E sembra che i pensieri nella testa dei dirigenti bianconeri non siano poi così lontani da quelli del polacco.

Non ci sarebbe smania, da parte della Juventus, di mettere Szczesny sul mercato. Nonostante un Donnarumma a parametro zero sia un'occasione che i bianconeri non vorrebbero farsi sfuggire. Qualora, dunque, la Juve cedesse il suo attuale titolare ad uno dei club che potrebbe essere interessato (Tottenham, Chelsea, ma anche le sue ex squadre, Roma ed Arsenal), affonderebbe il colpo su Donnarumma.

L'operazione Donnarumma-Juventus sarebbe facilitata dagli ottimi rapporti tra Mino Raiola, agente del portiere, ed il club bianconero. Il canale tra le parti resterà aperto, almeno finché Donnarumma non si accaserà, eventualmente, in un'altra squadra. Comincia a circolare il nome di qualche club di Premier League. Ma lo vogliono, come noto, anche Barcellona e PSG. I francesi sarebbero in pole position al momento, nonostante il rinnovo di Keylor Navas.