Juventus, oggi arriva Kaio Jorge: è il futuro della ‘Vecchia Signora’

La Juventus accoglierà oggi Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 prelevato dal Santos e strappato a Milan e Benfica

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nella giornata odierna, la Juventus accoglierà Kaio Jorge. Il centravanti brasiliano, classe 2002, che i bianconeri hanno strappato alla concorrenza di Milan e Benfica, sarà infatti oggi a Torino e si recherà alla Continassa. Quindi, nuovo (breve) viaggio in patria prima di tornare definitivamente in Italia.