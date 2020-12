Juventus, Khedira: “A gennaio vado via. Everton? Mi sento con Ancelotti”

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Sami Khedira, centrocampista tedesco della Juventus, intervistato dalla BILD ha annunciato il suo addio ai bianconeri a gennaio. “Sono aperto a una nuova sfida. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio, lottando per i tre punti settimana dopo settimana. Non vedo l’ora di farlo, è ciò che voglio. Mi sento ancora con molta forza ed energia, quindi non ho come obiettivo l’estate del 2021, ma dicembre e gennaio. Cambiare squadra? Sì è realistico, il mio obiettivo principale è quello”.

Sulla possibile destinazione: "Non escludo nulla in Bundesliga. Everton? Con Ancelotti parliamo al telefono e ci scriviamo. Conosce la mia situazione. Non precludo nulla, potrebbe finire per essere un club completamente diverso. Anche fuori dall'Inghilterra. Sarebbe molto divertente andare in una squadra con tanti giovani giocatori, che potrei aiutare come mentore".