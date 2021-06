Juventus, frenata su Donnarumma dopo il ritorno di Allegri: i motivi

Gigio Donnarumma alla Juventus in questa sessione di calciomercato? Non è detto. 'La Gazzetta dello Sport' spiega il perché del dietrofront

'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come oggi, a Torino, sia previsto un vertice di calciomercato in sede alla Juventus . Parteciperà la dirigenza al gran completo. Sarà presente, ovviamente, anche il tecnico Massimiliano Allegri , tornato sulla panchina bianconera dopo due stagioni.

Lo considera bravo ed affidabile. Non avverte, dunque, la necessità di cambiare riferimento tra i pali. Anche perché Allegri preferirebbe utilizzare i tanti soldi che dovrebbero andare per lo stipendio di Donnarumma nella Juventus per rinforzare altri reparti, per esempio il centrocampo. Milan, Giroud ad un passo: cifre e dettagli dell'operazione >>>