Juventus, Di Marzio: “Il PSG non prenderà Cristiano Ronaldo” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Ecco le parole del noto esperto di mercato sul portoghese. "Il Paris Saint Germain non prenderà Cristiano Ronaldo. I francesi non vogliono vendere Mbappè. Ad oggi il PSG non vuole sedersi per cedere Mbappé e non vuole comprare l'attaccante della Juventus".