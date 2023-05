Juventus, Allegri vuole Massara DS: il club però ha un’altra idea

'Gazzetta.it', parlando della Juventus , ha focalizzato la sua attenzione sulla caccia del club bianconero al nuovo direttore sportivo. Massimiliano Allegri , allenatore della Juve, dovrebbe essere confermato anche nella prossima stagione. Almeno questo è quanto riferiscono i vertici della società torinese. E lui vorrebbe lavorare con qualcuno con il quale ha già lavorato in passato o con chi sa di essere in piena sintonia.

I nomi di Allegri, per il ruolo di direttore sportivo della Juventus a partire dalla stagione 2023-2024 , sono quelli di Frederic Massara , attualmente al Milan e di Giovanni Rossi , ex bianconero (nel settore giovanile) oggi al Sassuolo . Le prossime settimane saranno decisive per capire se uno dei due potrà arrivare alla Juve e se, dunque, prevarrà la linea di Max nei confronti del management.

La prima scelta del club è però Giuntoli

Il club bianconero, invece, avrebbe un'altra idea. Strappare Cristiano Giuntoli al Napoli. Non è un'impresa semplice, anche perché sembra difficile che Aurelio De Laurentiis possa farlo andare via, ma la società di Corso Galileo Ferraris vorrebbe provarci concretamente. Occhio, infine, secondo 'gazzetta.it', alla soluzione interna, con la promozione di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Next Gen, nel ruolo di DS della Prima Squadra bianconera.