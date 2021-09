James Rodriguez in Qatar: il colombiano è stato spesso accostato al Milan

James Rodriguez, trequartista classe 1991, è stato spesso accostato al Milan in estate. Il colombiano andrà a giocare in Qatar

Dopo le esperienze non proprio esaltanti son Real Madrid, Bayern Monaco ed Everton, James Rodriguez è pronto a salutare l'Europa. Secondo quanto riferisce 'Marca' il colombiano andrà a giocare con la maglia dell'Al Rayyan, club che milita nella massima serie qatariota. In estate il giocatore è stato spesso accostato al Milan per il famoso slot mancante del trequartista, poi occupato da Junior Messias nell'ultimo giorno di calciomercato.