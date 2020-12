Intermediario Kabak: “Ha stima del Milan, nessun accordo col Liverpool”

Ultime Notizie Mercato Milan: le parole dell’intermediario di Kabak

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale a gennaio. I rossoneri lo hanno detto chiaramente e già nei primi giorni della sessione ci si aspetta un rinforzo. Potrebbero invece salutare sia Mateo Musacchio, argentino classe 1990 in scadenza di contratto e valutato 7 milioni, che uno tra Leo Duarte, brasiliano classe 1996 cedibile in prestito o per 5 milioni, e Andrea Conti, terzino classe 1994 valutato 10 milioni, entrambi chiusi dall’esplosione di Pierre Kalulu, giovanissimo francese multiruolo classe 2000.

I nomi sul taccuino di Paolo Maldini sono tanti e, tra questi, c’è anche Ozan Kabak, turco dello Schalke 04. Nonostante sia un classe 2000 è sicuramente tra i giocatori più forti tra quelli accostati ai rossoneri. Ha già esperienza e personalità. Non è un caso che i tedeschi gli abbiano piazzato una clausola rescissoria da 45 milioni, dalla quale non si smuovono.

Di lui ha parlato il suo intermediario, George Gardi, ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le sue parole: “È un professionista ed è a disposizione del suo club. Se lo Schalke lo riterrà indispensabile per la salvezza allora resterà a disposizione. Altrimenti ciò che posso garantire è che non è vero, come è stato ventilato, che Ozan abbia espresso preferenze per un campionato o per un altro. Di sicuro posso dire che ha grande stima del Milan. Si parla di lui da anni, ma è solo un 2000. È norma che un giocatore di questo tipo, con questo profilo, abbia certi accostamenti, ma non c’è un preaccordo col Liverpool”.

