Calciomercato Milan – Maldini punta un top player del Bayern | News

Calciomercato A.C. Milan: Maldini sfida Inter e Juventus per il difensore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è sempre, costantemente, attento a tutte le situazioni che il mercato, italiano ed internazionale, può offrire al club rossonero. I soldi in cassa non sono tantissimi, ma le idee per rinforzare la squadra non mancano.

Maldini, insieme al direttore sportivo Frederic Massara, è operativo per il calciomercato invernale, quello che riaprirà i battenti il prossimo lunedì 4 gennaio. Ma non disdegna di prendere contati anche in vista di luglio. Quando, si spera, il Milan potrebbe festeggiare il ritorno in Champions League a distanza di otto anni dall’ultima qualificazione.

Motivo per cui Maldini vorrebbe irrobustire la difesa del Milan con un altro elemento di esperienza internazionale, un po’ come fece un anno fa con l’innesto di Simon Kjær nel cuore della retroguardia rossonera. Dalla Germania rimbalzano voci, continue, sull’interesse del Diavolo per Jérôme Boateng.

Classe 1988, colosso di 192 centimetri di altezza per 93 chilogrammi di peso, Boateng è una colonna della difesa del Bayern Monaco ormai da dieci stagioni. Ha brillantemente superato i problemi fisici che, negli anni passati, ne avevano minato un po’ l’utilizzo e, anzi, con Hans-Dieter Flick sulla panchina del club di Säbener Straße sta vivendo una seconda giovinezza.

Fratello di Kevin-Prince, ex centrocampista rossonero, Jérôme Boateng, nella passata stagione, ha vinto il ‘Triple‘ con il Bayern Monaco, festeggiando la conquista del titolo in Bundesliga, del DFB-Pokal (la Coppa di Germania, n.d.r.) e, infine, della Champions League, vinta nella finale di Lisbona contro il PSG.

Sarebbe l’elemento perfetto per il calciomercato estivo 2021 del Milan. Maldini lo sa e lo ha messo nel mirino. Anche perché, al termine dell’attuale stagione, l’ex Hertha Berlino, Amburgo e Manchester City sarà libero a costo zero. Il suo contratto con il Bayern Monaco scadrà il 30 giugno 2021 e non dovrebbe esserci alcuna trattativa per il rinnovo.

Un altro Boateng in rossonero, dunque? È possibile. Anche se il Diavolo dovrà vedersela con la concorrenza di Inter e Juventus, che monitorano la situazione del numero 17 del Bayern Monaco. Per lui, la Serie A italiana sarebbe un’ottima destinazione per concludere la carriera. Anche perché, con il Decreto Crescita, potrebbe ottenere uno stipendio netto più alto. Calciomercato Milan, un ex Juventus a gennaio alla corte di Stefano Pioli >>>