“Non ho conferma dell’interesse del Milan”: la rivelazione su Reyna

Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, il Milan è stata una delle società più attive. Oltre alle diverse partenze, intelligenti ed oculate, ci sono stati parecchi innesti. Questi ultimi sono stati ben 10 ed hanno rinforzato tutti i reparti della rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. La dirigenza ha provato ad acquisire molti giocatori in estate, al di là di quelli effettivamente giunti in rossonero, e già sarebbe al lavoro per altri movimenti che potrebbero completarsi nel corso dei prossimi mesi.