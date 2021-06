Inter, visite mediche in corso per Calhanoglu | Serie A News

Hakan Calhanoglu sta per iniziare la sua avventura con l'Inter. Visite mediche in corso per il trequartista turco

Redazione

di Carmelo Barillà

Hakan Calhanoglu si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Visite mediche iniziate qualche minuto fa per il trequartista turco al centro 'Humanitas' di Rozzano. L'iter di giornata lo porterà poi ai test di idoneità sportiva al CONI ed infine alla firma del contratto che legherà Calhanoglu ai nerazzurri per le prossime stagioni. Via Calhanoglu: il Milan ha individuato il nuovo fantasista >>>