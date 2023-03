Inter, dalla Spagna sono sicuri: Kessie non ascolterà Calhanoglu | News

Hanno suscitato tanto interesse le dichiarazioni rilasciate oggi da Hakan Calhanoglu a 'La Gazzetta dello Sport'. Il centrocampista turco dell'Inter, infatti, avrebbe 'invitato' l'ex compagno di squadra, ai tempi del Milan, Franck Kessie di trasferirsi in nerazzurro anche lui. L'ivoriano, come ben si sa, ha detto addio ai rossoneri in estate per trasferirsi al Barcellona, club in cui adesso sta giocando con una certa continuità.